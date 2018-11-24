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SOS Çocukköyü Derneği, kadına yönelik şiddetin artma nedenlerine dikkat çekti

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Dernek tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları ciddi boyutlara ulaşmıştır ve her geçen gün durum kötüye gitmektedir” denildi.

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SOS Çocukköyü Derneği, kadına yönelik şiddetin artma nedenlerine dikkat çekti
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Yasaların yetersizliği, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan politikaların eksikliği, erkeğin egemen olduğu toplum zihniyetinin pekiştirilmesi, sosyal destek ağlarının yetersizliği, ekonomik krizler, aile bütünlüğünün sağlanamaması, eğitimsizlik ve hoşgörüsüzlüğün kadına yönelik şiddetin artmasının başlıca nedenleri olduğu kaydedildi.

SOS Çocukköyü Derneğinin destek programlarını öne çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirdiği belirtilen açıklamada, “Destek programlarımız içerisinde yer alan güçlü kadınlar, güçlü aileler yaratmak ve en önemlisi çocukları ile birlikte güvenli ve sağlıklı bir aile ortamı sağlamak için yıllardır süren çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” denildi.
 
Kadına yönelik şiddeti kınamak ve bu konuda farkındalık uyandırmak için 25 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan yürüyüşe SOS Çocukköyü Derneği olarak destek verileceği de kaydedildi.

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