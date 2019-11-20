banner255
banner69
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
12 0
Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
131 0
 
İtalya'dan rekor seri
İtalya'dan rekor seri
19 0
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
510 0
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
27 0
Cami yerine çöplük oldu
Cami yerine çöplük oldu
25 0
Garga zirveye kanatlanıyor
Garga zirveye kanatlanıyor
62 0
banner82

SOS Çocuk köyü Derneği'nden Çocuk Hakları Günü için açıklama

banner27

KKTC SOS Çocukköyü Derneği, koruma ihtiyacı olan çocuklar için atyapının güçlendirilmesi ve kurumlar arasında etkin koordinasyonun gerekli olduğunu belirtti.

SOS Çocuk köyü Derneği'nden Çocuk Hakları Günü için açıklama

 

Dernek’ten Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu tedbirlerin sağlıklı işlemesi için bir an önce alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyon için politikaların geliştirilmesi, durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesinin gerektiği kaydedildi.

Derneğin bu yıl duygusal istismar ve okullarda çocuk koruma politikalarının yaygınlaştırılması ile ilgili farkındalığı arttırma çalışmaları yaptığı da bildirildi.

Çocuk haklarının sadece bir gün değil, her gün ve yaşamın her alanında görünür ve uygulanır olması gerektiği ifade edildi.

 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.