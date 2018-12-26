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“Sorun teşkil eden köprüleri hemen yıktık”

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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, sel felaketlerinin yaşanmaması adına sorun teşkil eden köprüleri hemen yıktıklarını vurguladı

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“Sorun teşkil eden köprüleri hemen yıktık”
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Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Belediye’nin başlattığı  dere yatağı ıslah ve dere yataklarının denize ulaşması ile ilgili çalışmalar hakkında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a bilgi verdi.

Önceki gün bölgedeki çalışmaları yerinde görmek üzere Alsancak’a giden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser tarafından hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi hem de sorunlu bölgelerde yapılması gerekenler konusunda bilgi alış-verişinde bulunuldu.

Başkan Ataser; “Bölgemizde bir felaket yaşandı, benzer felaketlerin yaşanmaması adına Belediye olarak ilk günden hemen gerekli adımları atmak için çalışmalarımızı başlattık. Bu bağlamda bazı köprü ve yolların yeniden yapılması gerekiyordu. Biz sorun teşkil eden köprüleri hemen yıktık. Bugün Sayın Bakan’ın da gördüğü gibi yenilerinin yapılması için çalışma başlattık” dedi.

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