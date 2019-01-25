Sorumlular hesap verecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede son dönemde ortaya çıkarılan çeşitli yolsuzluk olaylarıyla ilgili çok net konuştu. Özersay, “Sorumlular önce ifade verecek, sonra da hesabını verecek” dedi

Gözler polis ve savcılıkta

Şeker Sigorta’da yaşanan yolsuzluk iddialarının ardından gözler polis ve savcılığa çevrildi. Yolsuzluk iddialarına karışan kişilerin ifadesi alınması bekleniyor

Şeker Sigorta Yönetim Kurulu’nun, sigortada 2016-2018 Ağustos döneminde yaşandığı iddia edilen bazı yolsuzluk iddialarının önceki gün polise taşımasının ardından gözler polis ve savcılığa çevrildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden Şeker Sigorta Yönetim Kurulu üyeleri, yaklaşık iki yılı kapsayan ve içerisinde yasaya aykırı yapılan ödemelerin bulunduğu raporu polise sunmuştu.

Bu girişimin ardından Polisin harekete geçmesi ve yolsuzluk iddialarına karışan kişilerin ifadesini alması bekleniyor.

Şeker Sigorta'da geçmiş UBP-DP hükümeti döneminde keyfi şekilde 4 milyon TL’ye yakın bir paranın harcandığı raporlarla ortaya çıkarılmıştı.

EN YÜKSEK GİDERLER:

Şeker Sigorta'nın şimdiki yönetiminin hazırlattığı raporda, sigortanın reklam ilan giderlerinde yapılan incelemede 1/10/2016- 10/9/2018 tarihleri arasında gerçekleşen en yüksek giderler şöyle sıralandı:

Hangi şirkete kaç para verildi?

-Convergence Import & Export LTD’ye yaklaşık 544, 948.00 TL

- Gens Trading Ltd. yaklaşık 190,300.00 TL

- Cyprus World I- Card systems Ltd. yaklaşık 154,550.00 TL

-Birinci Medya Kurumu LTD. yaklaşık 126,000.00 TL

-Mustafa Alkan Estate & consultancy Ltd. yaklaşık 114,400.00 TL

-Bir spor kulübüne yaklaşık 70,000.00 TL

Raporda ayrıca, “Yapılan incelemede yukarıdaki firmalara verilen reklamlar (Bilboard, tv ve tabela) için herhangi bir Yönetim Kurulu Kararının olmadığı, sözleşmenin ise sadece Convergence Import & Export LTD ile yapıldı. Geriye kalan firmalar ile ilgili herhangi bir sözleşme görülemedi, tarafımıza verilemedi” dendi.

Raporda şu bulgulara rastlandı:

Genel idari giderler içerisinde yüksek oranda harcamalar yapılmıştır. Özellikle bina bakım onarım, reklam- ilan, expertiz/danışmanlık ve izaz ikram giderlerinde %150 ve üzeri artışlar söz konusudur.

Bina bakım onarım, bağış aidat ve reklam ilanları ile ilgili herhangi bir yönetim kurulu kararı yoktur. Bakım onarım ile ilgili yapılan işlerin eksik olduğu veya tam olarak yerine getirilmediği tespitleri vardır.

Verilen reklamlar içerisinde en yüksek ödeme Convergence Import & Export LTD’ye yapılmıştır. Bu şirket o dönemin yönetim kurulu başkanı Hasan Birinci’nin birinci derece yakınlarının sahip olduğu bir şirkettir.

Yine aynı şekilde, Birinci Medya Kurumu’na da yüksek oranda ödemeler söz konusudur. Yine bu ödemeler içerinde Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Arabacıoğlu’nun Başkanı olduğu spor kulübünün adı geçmektedir.

Yapılan izazı ikram ödemeleri içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin yine kendisine ve birinci dereceden yakınlarına ait restoranlara sürekli olarak fatura ödemelerinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Bağış ve aidat giderleri içerisinde İbrahim Öksüzoğluları’na müteakip tarihler içerisinde toplam 4,800 Euro üniversite okul harcının ödenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kişi aynı zamanda söz konusu spor kulübünün lisanslı sporcusudur.

Expertiz- Danışmanlık giderleri içerisinde, GHD Kıbrıs Hasar Yönetim Danışmanlığı LTD’ye 2017-2018 yılları içerisinde iki kez olmak üzere toplam 288,488.40 TL ödeme yapılmıştır. Herhangi bir hizmet alımı yapılmadan bu faturalar ödenmiştir. Ayrıca şirketin 2016 yılından beridir aktif olarak faaliyet göstermediği ifade edilmektedir.

SİGORTASI OLMAYAN BOZUK ASANSÖR İÇİN PARA ÖDENDİ

Hasar ödemeleri içerisinde Büyük Anadolu Hotel’e asansör motor değişimi ile ilgili ödeme yapılmıştır. Fakat otel tarafından alınan fiyat teklifi sigorta poliçe tarihinden öncedir. Ayrıca fatura tarihleri üzerinde oynama yapılmıştır.

Büyük Anadolu Otel, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Birinci’nin, birinci derece yakınlarına ait şirket tarafından işletilmektedir.

KARDA BÜYÜK AZALMA

İç denetim raporundan da anlaşılacağı üzere 2017 yılı dönem kârında, bir önceki yıla göre büyük bir azalma söz konusudur.

Bu düşüşün en önemli sebebi de, genel giderler kaleminde meydana gelen (yaklaşık %100’e yakın) artıştır.

Şirket giderlerinde anormal artış, yapılan izaz ikram ödemeleri, kiralık araçların kullanımı, hasar ödemeleri, verilen reklam ve ilanların mevcut üst kademe yönetimi ile bir şekilde bağlantılı olması dikkat çekici önemli bir ayrıntıdır. Alınan ve uygulanan kararların birçoğunda, yönetim kurulu kararına rastlanmamıştır. Denetim döneminde görev yapan genel müdür ve yönetim kurulunun ayrılması sebebi ile elde edilen bulgularla ilgili herhangi bir görüşme yapılmamıştır.

TOSUNOĞLU'NA USULSÜZ ÖDEMELER

Öte yandan Şeker Sigorta’da trafik kazalarında da usulsüz şekilde hasar ödemeleri yapıldığı da belirlendi.

Raporda şu bulgular aktarıldı:

9) Dosya No 1-K/462783, Hasibe Tosunoğlu'na ait NA863 plakalı araç sigortasının, hasar dosyası ile ilgili olarak yaptığımız incelemede, 22/12/16 tarihinde hasar ihbarnamesinde kaza yapan kişinin Cenk Tosunoğlu olduğu görüldü. Cenk Tosunoğlu hasar İhbarnamesinde ciklos mevkiinde bariyerlere çarptığı ifadesinde bulundu. Kaza ile ilgili polis raporu yoktur. Buna rağmen Şeker Sigorta Ltd. 28,579.9911 hasar ödemesi yaptı. Olayla ilgili Polis raporu ve eksper raporu alınması gerektiği kanaatindeyiz.

10) Dosya No TK/481144, Hasan Tosunoğlu'na ait P1351 plakalı araç ile yapılan kazada eski Genel Müdür Salahi Karahasan'ın dosyada olayla ilgili yazılı bildirisi görüldü. Olayla ilgili olarak KTKMB Ltd. eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ile telefonda konuştuğunu ve kazanın 02/06/18 tarihinde saat 14.35 civarında Hasan Tosunoğlu'nun kızının evinin önündeki duvara çarpması sonucu olduğunu ifade etti. Eski Genel Müdür Salahi Karahasan, Çangar Motors'dan alınan teklif üzerine 175,000.0011 hasar ödeme onayını verdi. Dosyada yaptığımız incelemede, Hasan Tosunoğlu'nun kaza hasar ihbarnamesinde (05/06/18) polis çağrılmadığını yazdı. Ancak, olayla ilgili polis raporu olabilme şüphesi tarafımızca sorgulandı ve Polis Genel Müdürlüğünden araç bilgileri verilerek polis raporu istendi. Olayla ilgili polis raporu olduğu, polis tarafından teyit edilerek, kazanın detayları ile ilgili polis raporu tarafınıza verildi. Polis raporunda olayın 03/06/18 tarihide Cenk Tosunoğlu tarafından sürat ve dikkatsiz sürüş sebebiyle yapıldığı ve araç sürücüsü Cenk Tosunoğlu'nun yeterli nefes örneği ve kan örneği vermeyi reddetmesinden kendisine alkol testi yapılamadığı raporlanmıştı.(Ek-l3) Sonuç olarak, eski Genel Müdür Salahi Karahasan'ın olayla ilgili yazılı açıklaması ve Hasan Tosunoğlu'nun verdiği kaza hasar ihbarnamesinin, polis raporundan tamamen farklı olduğu tespit edilmiştir”