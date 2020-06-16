Soru işaretleri ortadan kalkmadı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay "Soru işaretleri benim açımdan ortadan kalkmadı. Bakanlar Kurulu’nda bize Lapta ile ilgili olduğu söylendi. Teminatı yenilemek üzere gelindiği söylenmedi" dedi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, özel izin kararının alınış süreci hakkında bilgi verdi.

Özel izin konusunda yazılı bir Bakanlar Kurulu kararı alınmadığını ve Resmi Gazetede yayınlanmadığını söyleyen Özersay, bakan tarafından bilgilendirildiklerini ve sözlü uzlaşı sağlandığını belirtti.

Daha önceki özel izinlerden neredeyse tamamının Bakanlar Kurulu kararı ile alındığını söyleyen Özersay, daha önce bir tane bu tarz bir örnek yaşandığını ve bunun da sağlıkla ilgili olduğunu kaydetti.

Özersay, son olayda da turizmle ilgili acil bir ihtiyaç olduğunun aktarılması üzerine izin verildiğini söyledi.

Turizm Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı ile istişare ettiğini ve Sağlık Bakanı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile diğer ilgililere söz konusu kişilerin “girişlerinde sakınca olmadığına yönelik” bir yazı dağıttığını söyleyen Özersay, yazıdan hareketle, ilgili kişilerin diğer yolcuların çıktığı şekilde karantina merkezinde gitmek üzere ülkeye girdiklerini belirtti.

Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın yazısında karantinaya tabii olarak bir gelişin olacağının ortaya konduğunu ve Bakanlar Kurulu’nda konu görüşülürken Lapta Belediyesi’nin bilgisinde olduğunu varsaydıklarını söyledi. Özersay, Lapta Belediye Başkanı’nın bilgisi olmadığını açıklaması üzerine kendisinin belediye başkanını aradığını ve başkanın kendisine bir bilgisi ve görüşmesi olmadığı yönünde bilgi verdiğini kaydetti.

Kudret Özersay, “Soru işaretleri benim açımdan ortadan kalkmadı. Bakanlar Kurulu’nda bize Lapta ile ilgili olduğu söylendi. Teminatı yenilemek üzere gelindiği söylenmedi. Müteahhitler Birliği ile bağlantısı olduğunu bugün öğrendim. Bu soruların ortadan kalkması için Lapta Belediye Başkanının açıklamasını bekliyorum” dedi.

Muhalefetin bu konuyu sorgularken haksız olmadığını ve hükümetin cevap vermesi gerektiğini kaydeden Özersay, Lapta Belediye Başkanının ne diyeceğini önemsediğini söyledi. Özersay, alınan kararın karantinasız giriş kararı olmadığını, gelen kişilerin karantinaya gireceklerinin belirtildiğini kaydetti.

Bu ülkeye merkezi karantinada kalmak üzere gelen binlerce kişinin karantinada kalıp kalmadıkları meselesinin Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu belirten Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bir gün kalınacağının ve karantinaya girileceğinin söylenmesi üzerine bu girişin onaylandığını kaydetti.

Özersay, farklı bir nedenle bu kişilerin ülkeye gelip gelmediğinin araştırılması gerektiğini, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında da bu konunun değerlendirileceğini ifade etti.

Turizm ve Çevre Bakanının, Lapta Belediyesi’nin konuyla ilgili bilgisi olduğunu aktardığını belirten Özersay, bu noktada Lapta Belediye Başkanı’nın açıklamalarının önemli olduğunu yineledi. Özersay, ortaya çıkacak şartlar çerçevesinde durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti.

Özersay, özel izinle gelen kişilerin, belirtilen amacın dışına çıkıp çıkmadığı, karantina kurallarına uyulup uyulmadığı ve gümrük kontrolü yapılıp yapılmadığı konusunun soruşturulması gerektiğini belirterek, bu konuyu araştıracağını söyledi.

“Benim açımdan da tatminkar bir durum yoktur. Sorular ortada duruyor” diyen Özersay, kendinin de araştırma yapacağını söyledi.

Özersay, geliş maksadının farklı bir konudan kaynaklandığının ortaya çıkması durumunda Bakanlar Kurulu’nun yanıltılmış olacağını belirtti.

Kudret Özersay, bir soru üzerine, marina ihalesiyle ilgili teminat uzatılması konusunda bilgisi olmadığını söyleyerek, konuyla ilgili Başsavcılık’tan görüş alındığını belirtti.