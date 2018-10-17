Sonucu olmayan sürece destek yok

BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporunda, “Sonuç almadan bitmeyen bir sürece destek olma döneminin önümüzde değil, artık arkamızda kaldığına inanıyorum. Önümüzdeki yola çok iyi hazırlanılmalı” dedi

Özlem Şahin ŞAKAR- New York

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, adada iki taraf arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşma olasılığının hala canlı olduğunu belirterek ancak böyle bir durumda önümüzdeki yola çok iyi hazırlanılması gerektiğini belirtti.

Genel Sekreter Guterres’in Kıbrıs iyi niyet misyonuna ilişkin ön raporu BM Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtıldı.

Raporda, Guterres’in bu yaz atadığı Kıbrıs danışmanı Jane Holl Lute’nin Kıbrıs sorununun taraflarıyla yaptığı istişarelerin sonuçları ve bu yılın 21 Mayıs ile 5 Ekim arasında Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Raporda Guterres, danışmanı Lute’nin Kıbrıs’ta iki taraf ve garantör ülkelerle yaptığı iştişareler ve kendisinin de iki liderle New York’ta son yaptığı görüşmeler ışığında, tüm istişarelerin son derece yapıcı geçtiğini ve adada iki taraf arasında kalıcı bir anlaşmaya ulaşma olasılığının hala canlı olduğunu belirterek “Sonuç almadan bitmeyen bir sürece destek olma döneminin önümüzde değil, artık arkamızda kaldığına inanıyorum. Adada değişmeyen statüko, yani çözümsüzlüğün sürdürülebilir olmadığına ilişkin yaygın bir görüş var, ben tüm Kıbrıslılar’ın ortak bir geleceği hakettiklerine inanıyorum, bu geleceği de sadece kalıcı bir anlaşma sağlayabilir” dedi.

Bu kapsamda Kıbrıs’ta barışı sağlamak için BM’nin mesajının herzaman tutarlı olduğunu belirten Guterres, BM’nin bu kapsamda taraflara yardımcı olduğunu, ancak Kıbrıs sorununun kalıcı çözümüne Kıbrıslılar’ın kendilerinin karar vereceğini kaydetti. Çözümün her Kıbrıslının gelecekteki koşullarını ölçülebilir şekilde iyiye götüreceği yönündeki gözlemleri de hatırlatan Guterres, ‘Çözüm, her iki taraftan da en yüksek düzeydeki memnuniyetten daha azını kabul etmelerini isterken, aynı zamanda iki tarafa da büyüme, refah ve ileri gitme yönünde güven verecektir” dedi.

Raporda Guterres, Crans Montana’da (Haziran 2017) taraflara sunduğu 6 maddelik çerçevenin tarafların hatırlarında olduğunu belirterek ‘’Elbette meyve verecek yeni bir çaba için ek olarak yeni fikirlere de ihtiyaç duyulabileceğinin farkındayım’’ dedi.

Guterres bu kapsamda iki tarafın müzakerelere yeniden başlama yönündeki isteklerinden istifade edilmesi gerektiğini ancak müzakereler için çok iyi hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizerek şunları belirtti:

“Önümüzdeki yola çok iyi hazırlanılması gerektiği konusunda güçlü bir kanaatım var. Tarafların böyle bir çaba içine girme yönündeki isteğini görünce ve resmi görüşmeler başlatılmadan önce danışmanım Sayın Lute’yi taraflarla yaptığı iştişarelere devam etmesi yönünde görevlendireceğim”

Guterres, Lute’yi görevlendirmekle amacının, anahtar konularda tarafların yakınlaştıkları noktaların gerçek derecesini belirlemek ve tarafların alışılmışın dışında değişik öneri yapma yönündeki iradelerini değerlendirmek olacağını kaydetti. Guterres bu kapsamda tarafların kapsamlı görüşmelere başlamadan önce çalışma esasları üzerinde uzlaşmaları gerektiğini de belirtti.

DOĞAL KAYNAKLARDAN İKİ TOPLUM DA YARARLANMALI

Hidrokarbon meselesine de değinen Guterres, raporunda Kıbrıs’ta ve civarında bulunan doğal kaynaklardan iki toplumun da yararlanması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak bu doğal kaynakların iki tarafın da kabul edebileceği kalıcı bir çözüme ulaşmak için tüm taraflara ciddi şekilde çalışmaları yönünde güçlü bir teşvik unsuru olması gerektiğinin de altını çizdi. Guterres bu kapsamda gelecek aylarda bu konuda gereksiz bir şekilde gerginliğin çıkmasından kaçınılması ve diyalog kurmak için tüm çabaların sarfedilmesi gerektiğini de kaydetti.

Raporda, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde kuzeye geçen Rumlar’ın sayısının 2017 yılının aynı dönemine göre ekonomik nedenlerle önemli oranda arttığına da dikkat çekilerek Rumlar’ın kuzeyde yaptıkları alışverişin yüzde 32 artarken, Kıbrıslı Türkler’in güneye geçerek orada yaptıkları alışverişin miktarının yüzde 22 düştüğü kaydedildi. Raporda kalıcı bir çözümün aslında ekonomik olarak iki tarafa ne kadar büyük fayda getireceğine dikkat çekildi.

Raporda sivil toplum örgütleri ve insanlar arasındaki temasların artmasının çok önemli olduğuna da dikkat çekildi, bu kapsamda kuzey’de yapılan bir müzik festivaline katılmak isteyen iki Rum müzisyenin güneydeki siyasi baskılara dayanamayarak festivale gidememeleri iki toplum arasında yaşanan bir olumsuzluk olarak rapora girdi.

Guterres’in raporunun bu ayın sonunda BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda ele alınması bekleniyor.