Soner Olgun’la her telden

Merit Park Hotel’deki Letafet Bar gecelerinin vazgeçilmez ismi Soner Olgun, üç saat boyunca en güzel eserlerini her telden; her dilden harmanlayarak sevenleriyle paylaştı

Her hafta sonu birebirinden özel gecelere ev sahipliği yapan Merit Park Hotel’de hafta sonunun yıldızı yine Soner Olgun oldu. Letafet Bar gecelerinin vazgeçilmez ismi Soner Olgun yıllara damga vuran en güzel türkülerini ve birbirinden güzel şarkılarını yüzlerce izleyicisiyle birlikte seslendirdi.

Farklı ve özgün tarzıyla diğer müzik gruplarından sıyrılan Soner Olgun Orkestrası ile muhteşem gecenin açılışı yapıldı.

Saatler 23:00’ü gösterdiğinde Soner Olgun izleyicilerin büyük alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Bir gece önce İzmir’de sevenleriyle buluşan Soner Olgun “İzmir’li sevenlerimizi de buraya getirdik” diyerek güzel bir İzmir türküsüyle programını açtı. Geceye kendisinin kattığı mizaç anlayışıyla güzel sohbetleriyle renk katan büyük sanatçı Soner Olgun üç saat boyunca en güzel eserlerini her telden; her dilden harmanalayarak sevenleriyle paylaştı.

Yoğun bir ilginin yaşandığı gecede yine her zamanki gibi en güzel doğum günleri Soner Olgun sahnesinde kutlandı. Yoğun sahne çalışmalarına devam eden Soner Olgun gecede Hümeyra, Cem Karaca, Ahmet Kaya, Neşe Ertaç gibi dev isimlerin en güzel eserlerini seslendirdi.

Soner Olgun bu gece yeniden Letafet Bar’da sahne alacak.