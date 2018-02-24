Sondaj gemisine veda

Güney Kıbrıs adına sondaj yapmaya gelen ancak Türk savaş gemilerinin engellemeleriyle nedeniyle 15 gündür bekleyen Saipem 12000 gemisi bir kez daha hedefine ulaşmayı denedi ancak hareket eder etmez beş Türk savaş gemisi tarafından engellendi. Gemi bunun üzerine bölgeden ayrıldı ve Fas’a gitti

Güney Kıbrıs adına Doğu Akdeniz’de sondaj yapma hedefiyle 6’ncı parsele hareket eden ancak Türk savaş gemilerinin engellemeleriyle karşılaşan Saipem 12000 sondaj gemisi, 15 günlük hareketsiz şekilde bekleyişinin ardından bölgeden ayrıldı.

İtalyan ENI şirketinin Saipem 12000 sondaj gemisi dün sabah Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”nde 3’üncü parseldeki “Supia” hedefine gitmeye çalıştı ancak başaramayarak geri döndü ve Fas’a gitmek üzere yola çıktı.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Saipem 12000 sondaj gemisinin kaptanının, ENI şirketiyle istişarelerinin ardından sondaj yapmayı planladığı Supia hedefine bir kez daha gitmeye çalıştığını ifade etti.

Sondaj gemisinin, 3’üncü parseldeki Supia hedefine giderken beş Türk gemisi tarafından engellendiğini iddia eden Papadopulos, Türklerin “tehditleri” üzerine sondaj gemisinin geri dönmek zorunda kaldığını savundu.

Sondaj gemisinin tüm çabasının ve ilgili konuşmaların kaydedildiğini de öne süren Papadopulos, bunların uluslararası alanda kullanacağını savundu.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ENI’nin “Supia” hedefindeki sondajının ertelendiğini ancak Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının iptal edilmediğini belirtti.

Sondaj gemisinin Fas’a gitmek üzere bölgeden ayrıldığını söyleyen Hristodulidis, gayri resmi zirve toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yaşanan gelişmeyle ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Hristodulidis, ayrıca Anastasiadis’in Brüksel’deki temasları çerçevesinde Avrupalı liderlerle görüşerek, iddia ettiği “Türk ihlalleri” konusunda bilgiler verdiğini belirtti.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Saipem Ayrılıyor, Ancak ENI Kalıyor” başlığıyla verdiği haberinde, İtalyan şirketi ENI’nin önceki gün beklenen açıklamayı yaptığını yazdı.

Buna göre sözde “MEB” içerisinde oluşan durum nedeniyle, Türk “tutsaklığındaki” Saipem 12000’in daha fazla bekleme şansının olmadığını kaydeden gazete, ENI şirketinin, Mart ayı içinde Fas’ta sondaja başlayacağı konusunda anlaşmaya varmış olduğu bilgisini aktardı.

Gazete aynı zamanda ENI’nin sözde “MEB”deki yükümlülükleri ve çıkarlarından vazgeçmeyeceği ve koşullar uygun olduğunda geri gideceğini belirttiğini aktardı.

Habere göre Eni’nin CEO’su Claudio Descalzi önceki gün yaptığı açıklamada, sondaj gemisinin önümüzdeki günlerde yeni bir yere, muhtemelen Fas’a transfer edilmesi gerekeceğini belirtti.

Ancak geri döneceklerini ifade eden Descalzi, uluslararası, Avrupa, Türk, Yunan, “Kıbrıs” diplomasisinin bir çözüm bulmasını bekleyeceklerini söyledi.

Olası anlaşmazlıkların olmasına alışkın olduklarını belirten Descalzi, Libya ya da karmaşık durumların olduğu diğer ülkelerden geri çekilmediklerini ifade etti.

Haberinde, Descalzi’nin Saipem 12000’in ne zaman ayrılacağını söylemediğini belirten gazete, ancak bunun önümüzdeki saatler içerisinde olabileceği tahmininde bulundu.

3’ÜNCÜ PARSELDE DURUM

Alithia gazetesi haberinde, Saipem 12000’in bulunduğu noktada durumun aynı olduğunu yazdı.

3’üncü parsele girişi engelleyen Türk savaş gemilerinin, ENI’nin sondaj gemisinin etrafında dolaşmaya devam ettiğini belirten gazete, ancak sondaj gemisine destek hizmet verme görevi olan ve geçtiğimiz günlerde Limasol Limanı’na giden üç gemiden biri olan “Vos Prudence”in (sondaj gemisinin bulunduğu) noktaya gitmesine izin verildiğini kaydetti.

Gazete destek hizmeti veren geminin, sondaj gemisinin ayrılmasıyla ilgili olabileceği ihtimalinden söz etti.

Bilgilere göre bir Fransız ve bir İtalyan firkateyninin dün bölgede hareket ettiğini savunan gazete, öte yandan Rum Haber Ajansı’nın bilgilerine göre Fransız deniz kuvvetlerine ait “Jean De Vienne” firkateyninin, sözde “MEB” içerisinde 3’üncü parselin bulunduğu deniz bölgesinden Türk gemilerinin herhangi bir taciz ve engeline takılmadan geçtiğini iddia etti.

Rum Haber Ajansı’na göre bahse konu firkateynin, Güney Kıbrıs ile Fransa’nın yaptığı “CYFRA-01/18” kod adlı arama kurtarma tatbikatında yer aldığını ve Güney Kıbrıs’tan ayrılmasının ardından güney güzergahına devam ettiğini ve Türk Navtex’i geçerliyken 3’üncü parselin bulunduğu deniz bölgesinden özgürce geçtiğini savundu.