Sondaj devam edecek

Türkiye, Yunan savaş gemisi tarafından taciz edilen Barbaros gemisine takviye koruma gönderdi. Barbaros gemisine refakat için görevlendirilen iki firkateyn ve iki korvet, Baf’ın batısında bulunuyor. Yunan savaş gemisi ise Rodos-Kıbrıs arasında devriye yapıyor

KKTC'nin belirlediği bölgelerde sondaj yaptıklarını vurgulayan TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Yunanistan ne zaman germeye kalksa gerekli cevabı verdik. Yeri geldiği zaman da hadlerini bildiriyoruz" şeklinde konuştu

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Fatih ve Barbaros gemilerinin sondaj çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, “Bununla ilgili gerekli tedbirler de her zaman alınmıştır” dedi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami ise, Türkiye'nin uluslararası hukukun kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde davrandığını ve Yunan gemilerinin tacizlerinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti

Barbaros’a savaş gemileriyle koruma

Yunan savaş gemisinin tacizinin ardından Barbaros gemisine refakat için görevlendirilen iki firkateyn ve iki korvet, Baf’ın batısında bulunuyor. Yunan savaş gemisi ise Rodos-Kıbrıs arasında devriye yapıyor



Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki angajman kurallarına getirdiği değişiklik, Rum basınında yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “İradeye Bağlı Angajman… Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki Angajman Kurallarında Değişiklik” başlıklı haberinde, Doğu Akdeniz’de görev icra etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin Yunan savaş gemisi tarafından taciz edilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yeni angajman kuralları belirlendiğini okurlarına aktardı.

Gazete, yeni kural uyarınca angajmanın, tehdit seviyesine göre artırılarak uygulanacağına, kademeli olarak tanınan serbesti kapsamında olası bir tehdit derecesine göre emir yetkisinin gemi komutanına kadar alt kademeye devredilmesini mümkün kıldığına dikkat çekti.

Haberini, Defence Türk Net isimli savunma dergisinden alıntılayarak aktaran gazete, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuyla ilgili açıklamasına ve TC Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Yiğit Bulut’un uyarılarına da “Yunanistan’ın tahribi tehditleri” ara başlığıyla yer verdi.

Gazete, Yunan savaş gemisinin tacizinin ardından Barbaros Hayreddin Paşa gemisine refakat için görevlendirilen iki firkateyn ve iki korvetin Baf’ın 130 deniz mili batısında bulunduğunu, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir firkateynin de Rodos-Kıbrıs arasında devriye yaptığını yazdı.