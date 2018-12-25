Sonat Altuğ yoğun bakımdan çıktı

Beyin kanaması sonucu 17 gündür yoğun bakımda tutulan Dıişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ, normal servise alındı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 7 Aralık tarihinden bu güne yoğun bakımda tutulan Dış İşleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ, ‘iyi haberini’ kendisi verdi.

Yoğun bakımdan çıktığını ve normal servise alındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, doktorlarına ve iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

Sonat Altuğ’un paylaşımı şöyle:

“7 Aralık tarihinden beridir başhekim Dr. Bülent Dizdarlı (sonsuz teşekkürlerimle) yönetimindeki Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Genel Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekteydim. Yoğun bakım sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı gözetiminde ve yoğun bakımdaki hemşire ve hastabakıcıların insanüstü çabaları ve gayretleri sonucunda tehlikeyi atlatarak tedavime devam etmek üzere az önce normal servis’e alındım.

Ancak, bir süre ziyaretçi yasağım olacak, anlayışınız için teşekkür ederim. Rahatsızlığımın ilk anından itibaren hastaneye gelerek benimle ilgilenen arkadaşım, doktorum Dr. Sıla Usar İncirli’ye, müdahalesi ile hayatimi kurtaran arkadaşım Dr. Suha Halil Akpinar’a , Dr.Çağın Ozankaya’ya, Başhekim Yardımcısı, arkadaşım Dr. Cenk Soydan’a ve bu süre içerisinde sürekli olarak yanımızda olan ve pozitif enerjilerini bize gönderen tüm dostlarımıza, duaları ile destek olan tüm sevenlerimize teşekkürlerimi sunarım. Dualarınızın hepsini duydum, çoğunu not aldım”.