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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sonat Altuğ'a beyin anjiyosu yapıldı

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Sonat Altuğ'a beyin anjiyosu yapıldı
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Başbakan Yardımcılısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay'ın Özel Kalem Müdürü olan ve sabah saatlerinde beyin kanaması teşhisiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne yatırılan Sonat Altuğ'a saat 19.00 sıralarında beyinanjiyosu yapıldı.

Sonat Altuğ'un durumu konusunda değerlendirme yapan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah saat 7.30 civarında acil servisimize şiddetli baş ağrısı şikayeti ile başvuran Başbakan Yardımcıığı ve Dış İşleri bakanlığı özel kalem müdürü sayın SONAT ALTUĞ'a yapılan ilk tektikler sonucu yüksek tansiyon ve beyin damar anevrizması rüptürü (damar yırtılması) sonucu Subaraknoid kanama tanısı konulmuş ve yoğun bakım ünitimizde tedaviye başlanmıştır. Daha sonra yapılan tektikler sonrası , saat 19.00 sıralarında beyin anjiosu yapılıp kanama olan anevrizmal odaklarına koil embolizasyon yöntemi ile müdahalede bulunulmuştur. Sayın Sonat Altuğ' un tedavisi hayati tehlike kalkana kadar yoğun bakımda sürecektir."

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