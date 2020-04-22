Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ürüloji Bölümü doktoru Dr. Erol Uçaner bugün sosyal paylaşım hesabından yaptığı paylaşımla ülkede bir rehavet yaşandığını ancak bunun için daha erken olduğu konusunda uyardı.

İşte Erol Uçaner'in yaptığı paylaşım:

"Lefkoşada sokağa çıkma yasağı bitmiştir, net!

Kaynak: Sokaklar

Rehavet iyi değil, tam herşey yolunda düşüncesi başlamışken bu şekilde bir rahatlama ne gibi bir sorun doğurur göreceğiz.

Uzerinde durulması gereken en önemli noktaların başında LBNDH ne başvuracak olan tüm hastaların ve hastenede görev alan tüm personelin korunmasına yönelik tedbirlerin maksimuma çıkarılmasına gayret göstermektir, bunların neler olacağını arkadaşlar defalarca anlattı, bizlerde anlattık, şimdi dersimizi çalıştık, sıra sene sonu sınavına geldi, iyi çalışmadıysak sınavda başarısız olabilir, iyi hazırlanmışsak da bu 45 günlük karantinanın meyvelerini alacağız,

1) Maske kesinlikle şart!!! Hastaninda ,çalışanında ,personelinde ,bu hastanede görev yapan herkesin maske kullanması şart!!

2)Sosyal mesafeyi korumak çok önemli

3) El hijyeni!! Çok önem vermek şart!!

4) Acil bir durum olmadıkca evinizden çıkmayınız, cikacaksanizda kesinlikle maske ve sosyal mesafe, el hijyenine maksimum önem!!!

Ancak bu şekilde iyi geçen bir hazırlık süresi sonunda biraz daha sabır ile herşeyin nasıl bir seyre döneceğini göreceğiz!!

Ama üzülerek görüyoruz ki bu hafta başından beri ciddi bir gevşeme söz konusudur,inşallah tekrardan başa sarmayız.

Lütfen biraz daha sabır.

Lütfen biraz daha duyarlılık.

Sona giderken başa dönmeyelim ."