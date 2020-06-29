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Son dakika: Kadın yolcunun test sonucu negatif çıktı

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Son dakika: Kadın yolcunun test sonucu negatif çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye'den bu sabah gemiyle gelen ve ateşi yuksek olduğu için karantinaya alınan yolcunun ve çocuğunun PCR testinin negatif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün gemi yoluyla ülkemize gelen yolcunun yüksek ateş tespit edilmesi ardından kendisinin gelmeden Türkiye’de koronavirüs testi yaptırdığını ve pozitif olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Yapılan sorgulama sonucunda pozitif olduğunu iddia eden vatandaşın çocuğu ile birlikte Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda müşahede altına alındığını ve karantinada olduklarını, diğer yolcuların da karantina altında bulunduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın her ihtimale karşı tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Bakan Pilli, ilgili yolcu ve çocuğuna yapılan PCR test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

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