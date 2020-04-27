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SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında, son bir haftada ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere, toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, son bir haftada ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere, toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 17 kişinin ise maske takmadığı da saptandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, 20 - 27 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı da paylaşıldı: 

DÜN 53 İHLAL, 5 KİŞİ DE MASKESİZ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan polisin dün, ülke genelinde yaptığı denetimlerde; 31 kişinin kısmi, 22 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 53 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.  

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