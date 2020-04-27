SON BİR HAFTADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM KİŞİ SAYISI 447…

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, son bir haftada ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 284 kişinin kısmi, 163 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere, toplam 447 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Yasağa rağmen 4 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 17 kişinin ise maske takmadığı da saptandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, 20 - 27 Nisan (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin bölgelere göre dağılımı da paylaşıldı:
DÜN 53 İHLAL, 5 KİŞİ DE MASKESİZ TESPİT EDİLDİ
Öte yandan polisin dün, ülke genelinde yaptığı denetimlerde; 31 kişinin kısmi, 22 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 53 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 5 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.