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Son 24 saatte en çok yağış Pile'ye

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Meteoroloji Dairesi’ne göre, son 24 saatte en çok yağış Pile’ye düştü.

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Son 24 saatte en çok yağış Pile'ye
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Daireden verilen bilgiye göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arası metrekareye Pile’ye 15, Esentepe, Beyarmudu ve Gazimağusa’ya 13, Salamis, Alevkaya ve Taşkent’e 10, Çayönü, Zaferburnu ve Alayköy’e 9, Akıncılar, Kozanköy, Lefkoşa ve Tatlısu’ya 8, Boğaz, Çamlıbel, Türkeli, Kalkanlı, Alsancak ve Karaoğlanoğlu’na 7, Selvilitepe, Zümrütköy, Mallıdağ, Girne, Akdoğan, Geçitkale ve Değirmenlik’e 6, Ercan, Mehmetçik, Serdarlı, Akdeniz, Taşpınar, Dipkarpaz ve Gemikonağı’na 5 kilogram yağış düştü.

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