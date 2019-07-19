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"Somali'yle tarım alanında iş birliği yapma arzusundayız"

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"Somali'yle tarım alanında iş birliği yapma arzusundayız"
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Somali Tarım Bakanı Said Hussein Lid ile görüştü.

Görüşmede bakanlık yetkilileri ve Somali’nin Ankara Büyükelçisi Abdullahi Mohammed de hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, Somali’nin Kuzey Kıbrıs’tan uzak olduğunu ancak bu ülkeyi yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Oğuz, iki ülkenin uygun olması halinde tarım alanında iş birliği yapma arzusunu da dile getirdi.

Somali Tarım Bakanı Lid de, Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Lid, Oğuz’la Somali’deki tarım sektörüyle ile ilgili bilgileri paylaştı.

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