Solunum cihazı alımında şaibe

6 Milyon TL tutarında 50 adet solunum cihazı alınıyor ancak bu alımla ilgili birilerine kıyak yapıldığı yönünde iddialar konuşuluyor

Hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan solunum cihazı eksikliğini gidermek için Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yetkisi ile ihalesiz şekilde solunum cihazı alımına gidiyor.

Yaklaşık 6 Milyon TL tutarındaki 50 adet solunum cihazı alımı ile ilgili Olgun Amcaoğlu’nun, yakın akrabası Nilhan Tayfunlu’ya ait Nilmed adlı şirkete sipariş vermek üzere yetki aldığı ifade ediliyor.

Ancak alınacak olan solunum cihazlarının daha önce ihalelere bile kabul edilmeyen 50 adet Çin-Kore malı olduğu belirtiliyor.

Söz konusu alımla ilgili cevap bekleyen sorular bulunuyor.

1-Bu solunum cihazları hangi şirketten alınıyor?

2--Başka firmalardan teklif alındı mı?

3-Alınan cihazlar hangi marka?

4-Dünyada hangi ülkelerde kullanılıyor?

5-6 milyon TL’lik bu alım, Nilmed şirketinden mi yapılacak?

6-Siyasilerin bu şirketle bir akrabalığı var mı?

7-Söz konusu bu şirket hastanede son 6 ayda ne kadar sağlık malzemesini ihalesiz olarak aldı?

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nda ihale sorumlusu olan Turgut Muslu’nun daha önceden Turizm ve Çevre Bakanlığında Bakanlık Müdürü görevindeyken 2014 yılından beri evrak sahtelemek sahtekarlıkla para temin etmek suçundan yargılanmasına devam edildiği halde Sağlık Bakanlığı gibi önemli bir bakanlıkta ihale sorumlusu olması da dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı’nın yine bir reklam ajansı şirketi sahibine değişik faturalarla ödemeler yaptığı biliniyor.