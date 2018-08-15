Sol Hareket,16 maddelik ekonomik tedbir önerisinde bulundu

“Hayat pahalılığı yüzde 50’yi geçti”

Sol Hareket, Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybına yönelik ekonomik önlem önerisi yaptı.

Açıklamada, yaşanan ekonomik sorunlarla ilgili AKP iktidarını eleştirilirken, “Türk Lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybı, 16 yıllık AKP iktidarının biriktirdiği çok ciddi bir ekonomik kriz ve iflastır. Üretimi yok edip, neoliberal özelleştirme politikalarına, yolsuzluğa ve dış borca dayalı ekonomi anlayışının çöküşüdür” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, hayat pahalılığının yüzde 50’yi geçtiğini hükümetin “halkı çaresizliğe terk ettiğini” iddia edildi.

Sol Hareket açıklamasında 16 maddelik ekonomik önlem önerilerine yer verildi.

Önlemler arasında, eşel-mobil sisteminin yeniden yürürlüğe konularak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmesi, asgari ücretin arttırılması, ithal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergileri düşürülmesi, yerli üretim ve üreticinin desteklenmesi, Türkiye ile varolan ticaret dengesizliğinin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması yer alıyor.

Kayıtdışılık, vergi kaçakçılığı ve kara para transferlerinin üzerine gidilmesi, temel gıda maddeleri ve ilaçdan alınan vergi kaldırılması, bankaların borç faizlerinde indirim yapması birleşik faiz uygulamasının kaldırılması gerektiği belirtilen açıklamada, ev kiralarının, döviz ile işlem yapan üniversite ve diğer kurumların kurları sabitlemesi veya TL ile işlem yapmaları için çalışma yapılması, Fiyat İstikrar Fonu’nun etkin bir şekilde uygulamaya konması talep edildi.

Sol Hareket önerileri arasında şunlar da yer aldı:

“Kamuda, başta milletvekilleri, bakanlar ve müşavirler olmak üzere yüksek ve astronomik maaş alanlardan kesinti yapılmalı, cari giderlerde tasarruf yapılmalı ve elde edilecek para ile işsizlere, öğrencilere, yoksul ve dar gelirlilere yönelik sosyal yardım programları başlatılmalıdır. Bütçe adil bir şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği kaldırılmalı, eski cumhurbaşkanlarına sağlanan ayrıcalık ve ödemeler kaldırılmalıdır.

Kıbrıs sorununda güven arttırıcı önlemler biran önce hayata geçirilmeli, yeşil hat tüzüğü üzerinden ihracat yapılması yönünde olanaklar değerlendirilmeli, Derinya ve Aplıç kapıları biran önce açılarak ekonomik potansiyelleri değerlendirilmelidir.

Yaşadığımız ekonomik kriz ve sorunların temel kaynağı Türkiye ekonomisindeki istikrarsızlık ve krizdir. Dolayısı ile hükümet ve Sn Cumhurbaşkanı erken federal çözüm için seferberlik ilan etmelidirler”

