“Sokakta toplu gördüğünüz kişileri uyarın”

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Gürkut’tan önemli uyarı: “Sokakta toplu gördüğünüz kişileri uyarınız. Bir kişi hasta gezerse sizin de anneniz, babanız, neneniz, dedeniz ölebilir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, coronavirüs konusunda yeni bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu, “Sokakta toplu gördüğünüz kişileri uyarınız. Bir kişi hasta gezerse sizin de anneniz, babanız, neneniz, dedeniz ölebilir! Bu sorumluluk hepimizin!” dedi.

Madde madde öneri ve tavsiyelerini sıralayan Gürkut, kesinlikle kimseye sarılmayın, öpmeyin, 1 metreden çok yaklaşmayın, evinizde odanızdan çıkmayın, ortak alanlara çıkmak zorunda kalırsanız maske takın,

kullandığınız tabak çatal bıçak havlu gibi kişisel eşyanızı ayırın ve ayrı yıkayın” dedi.

İşte Gürkut’tun dikkat çeken uyarıları:

“Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan herkesin dikkatine!

25 Ocak’tan beri COVİD 19 anlatıyoruz, yazıyoruz, uyarıyoruz, çalışıyoruz. Gelecek, geliyor, geldi diyoruz.

Şimdi diyorum ki:

Bu işin şakası yok. Ciddiyetini anlamazsak çok değil birkaç hafta sonra canımız yanacak.

Amacım felaket tellallığı yapmak değil. Buna da inanın vaktim yok.

Dünya olağan dışı bir felaket yaşıyor.

Hekim örgütleri doktorlara yaşama şansı az olan hastaları cihazlardan çıkarıp gençleri bağlayın diyor!

Bunun ne demek olduğunu düşünün.

14 gün evinizde oturun. Bir araya gelmeyin. Seyahat etmeyin. Marketlere doluşmayın. Pikniğe gitmeyin.

Kimseye yaklaşmayın, 1 metre mesafe, dokunmama kuralına uyun.

Ellerinizi yıkayın ve yüzünüze dokunmayın.

Hastaysanız asla dışarı çıkmayın, tıbbi yardım gerekirse salgın ekibine ya da 1102 çağrı merkezine ulaşın.

En önemlisi: yurt dışından geldiyseniz (ki aslında gelmeseniz keşke de o özlediğiniz ailenizi risk altına atmasanız)

Kesinlikle kimseye sarılmayın,

Öpmeyin,

1 metreden çok yaklaşmayın,

Evinizde odanızdan çıkmayın,

Ortak alanlara çıkmak zorunda kalırsanız maske takın,

Kullandığınız tabak çatal bıçak havlu gibi kişisel eşyanızı ayırın ve ayrı yıkayın

14 gün içinde ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetiniz olursa salgın ekibini arayın! Doktora, hastaneye koşmayın.

Herkes duyarlı olsun,

bir birimizi uyaralım!

Sokakta toplu gördüğünüz kişileri uyarınız. Bir kişi hasta gezerse sizin de anneniz, babanız, neneniz, dedeniz ölebilir!

Bu sorumluluk hepimizin!”