Sokaklar kedilere kaldı

Vatandaşlar, virüs korkusuyla eve kapandı. Caddelerin ve sokakların bekçisi ise kediler

KKTC’de geçtiğimiz salı günü görülen koronavirüs vakasının 6’ya yükselmesiyle hükümet salgını önleyici tedbirler almaya devam ediyor.

Halka sık sık “Evinizde kalın, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın, kişisel hijyen kurallarına dikkat edin” çağrısı yapılıyor.

Virüs korkusuyla eve kapanan vatandaşlar nedeniyle ülkenin dört bir yanında sokaklar boş. Sokaklardaki sessizliğin en büyük tanığı da sokak kedileri.

Marketler ise önceki günlerdeki yoğunluk olmasa da dolu. Rağbet gören ürünlerin başında ise ekmek geliyor. Öte yandan marketler raflardaki eksik ürünlerin bir çoğunu tamamlasa da bazı marketlerde kolonya gibi hijyen için kullanılabilen ürünler bulunamıyor.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta da manzara aynı. Caddeler ve sokaklarda adeta ölüm sessizliği hakim.

