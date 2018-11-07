Sokak hayvanlarına pay ayrılacak mı?

Sokaktaki sahipsiz hayvanlar, sadece birkaç duyarlı vatandaşların mama takviyesi dışında açlığa mahkum edilirken, 2019 bütçesinden hayvanların en azından beslenme giderleri için pay ayrılması bekleniyor

2019 bütçesi görüşülüyor. 2019 bütçesinde, hayvanların beslenme ihtiyaçları için de pay ayrılması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi, kısa süre önce Karpaz bölgesindeki eşeklerin açlıktan köylere girdikleri ve karınlarını doyurmak için mücadele verdikleri birçok kez basına yansımıştı. Öte yandan, sokaktaki sahipsiz köpekler ve kediler ile ilgili de yerel yönetimlerin yasal görevleri bulunmasına rağmen, belediyeler topu bütçeye ve devlete atıyor.

Devlet bütçesinde de hiçbir yıl bu yönde bir pay ayrılmaması sonucunda olan hayvanlara oluyor. Sokaktaki sahipsiz hayvanlar, sadece birkaç duyarlı vatandaşların mama takviyesi dışında, devlet yöneticileri eliyle açlığa mahkum ediliyor.

Yılbaşı süslemeleri, ziyaretler, izaz ikramlar ve diğer lüks harcamalara bütçe bulunabilirken, sokaktaki hayvanlar, karınları aç yaşam mücadelesi veriyor.

KKTC’de Hayvan Refahı Yasası var, ancak ülkemizdeki hayvanların refahı sağlanamıyor. Sahipsiz hayvanların bir kısmı sokaklarda, bir kısmı da bulundukları barınaklarda yaşamak için mücadele veriyor.

2014 yılı Nisan ayında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı olduğu dönemde Serdar Denktaş, “Bilindiği gibi Hayvan Hakları Yasası geçmiştir. Bu yasaya bağlı olarak 2015 bütçesine, hayvanlar için bir bütçe konması lazım" demişti. Aradan geçen 5 yıla rağmen, halen daha hazırlanan bütçelerde hayvanlar düşünülmüyor. Yine o dönemin Başbakan'ı olan Özkan Yorgancıoğlu da, “Yeni dönem bütçesi yapılırken, hem ülkemizin koşulları, hem ülkemizde mevcut bu tür hayvanlar adına bir değerlendirme yapılabilir" demişti.

Bu yılki 2019 bütçesinden hayvanların en azından yaşamsal ihtiyaçları olan beslenme giderleri için pay ayrılması bekleniyor. Hükümet yetkililerinin bu konuda hassasiyet göstermeleri ve bunca yıl alınmayan bu kararın alınması bekleniyor.