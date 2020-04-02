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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 65 KİŞİ TUTUKLANDI

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Sokağa çıkma yasağı ve yasal emirlere riayet etmeyen 65 kişi tutuklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 65 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1 -2 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, 14 kişinin kısmi, 51 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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