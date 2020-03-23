Ülkede korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde dün gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı. Vatandaşlar sadece markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye ve bankaya gidebilecek

KKTC'de koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde dün gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı başladı.

Karar uyarınca, belli yerlere gidilebilecek ancak bunların dışında misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak; polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek.

Kararı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay şöyle dedi:

"Gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girecek ama bu yasak devam ederken markete, eczaneye, benzinciye, hastaneye, bankaya gitmeye devam edebileceğiz. Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek. Misafirlik, ev ziyareti, gezme tozma, piknik, antrenman ve dahası yasak olacak, polis bu yasağa uymayanlar hakkında işlem başlatabilecek, tutuklayabilecek, karakola götürebilecek" ifadeleriyle duyurdu.

Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla dün gece yarısından itibaren yürürlüğe giren kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 gün geçerli olacak.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecek. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, emirnamenin tam metni şöyle:

"Bakanlar Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca gece yarısından itibaren (00.00) geçerli olmak üzere KKTC’de 14 günlük kısmi sokağa çıkma emirnamesi yayınlamıştır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 23.3.2020 tarihi itibariyle sabah 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla daha önceki Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları (Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, Bankalar, petrol İstasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel Güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın devamını sağlayan hizmetleri veren kuruluşlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin devamını sağlayan kuruluşlar, özel medya kuruluşları , GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar v.b.) ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar ( Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, Nöbetçi Mahkemeler, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, v.b) ve Bakanlar Kurulunun daha önceki kararları uyarınca çalışması elzem bulunan Resmi Devlet Dairelerinin personeli kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır."