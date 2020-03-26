banner411
banner69
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
22 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
25 0
 
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
18 0
13 0
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
26 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
88 0
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
1.1B 0
banner374

“Şok edici bir karar”

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’dan hükümetin ekonomik paketine tepki geldi

“Şok edici bir karar”

Kararın şok edici olduğunu söyleyen Harmancı, belediyenin gelirlerinin çok ciddi şekilde azaldığı bu dönemde, belediyelerin devlet katkılarından yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasının kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını savundu.

Harmancı “Dünyanın her yerinde böyle bir durumda belediyeler ek katkı alır. Çünkü her yer kapalı iken sokakta olan bir tek belediyedir. İlaçlamalar için büyük harcamalar yapan belediyelerdir” dedi.

Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun en yakınındaki kurumlar olan belediyelerden yüzde 25 kesinti, tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım. Sadece coronavirüs mücadelesi için o günden beri harcadığımız ilaç/malzeme  rakamı yaklaşık 2 milyon TL. Yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat ise 100 den 1’e düşmüş durumda kapalıyken açtığımız saat sayısı ise 300. Çok üzgünüm hem de çok…”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.