“Şok edici bir karar”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’dan hükümetin ekonomik paketine tepki geldi

Kararın şok edici olduğunu söyleyen Harmancı, belediyenin gelirlerinin çok ciddi şekilde azaldığı bu dönemde, belediyelerin devlet katkılarından yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasının kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını savundu.

Harmancı “Dünyanın her yerinde böyle bir durumda belediyeler ek katkı alır. Çünkü her yer kapalı iken sokakta olan bir tek belediyedir. İlaçlamalar için büyük harcamalar yapan belediyelerdir” dedi.

Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun en yakınındaki kurumlar olan belediyelerden yüzde 25 kesinti, tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım. Sadece coronavirüs mücadelesi için o günden beri harcadığımız ilaç/malzeme rakamı yaklaşık 2 milyon TL. Yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat ise 100 den 1’e düşmüş durumda kapalıyken açtığımız saat sayısı ise 300. Çok üzgünüm hem de çok…”