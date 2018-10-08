Soğuk Havalarda Spor Yapmamak İçin Bahane Bulanlara Tavsiyeler

Yaz bitti ve hepimiz gelecek yılın tatil planlarını kurarak hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bahar ayları geldiği zaman kilo vermek için birçok motivasyonumuz mevcut fakat yaz bittiğinde ise bu durum tam tersine dönüyor. Kalın kıyafetler giyindiğimizde kilolarımızı saklamanın yöntemini bir şekilde buluyoruz ya, bu da önemli etken tabii. Genellikle kilo verme konusundan ziyade bari verdiklerimi almayayım telaşına kapılıyoruz ama bunun için de ekstradan bir çaba göstermiyoruz.

Kendimizi kandırmayalım. Havalar kapandığında spor yapmamak için bir sürü bahanemiz var. Bizler üşengeç ve bahane üreten insanlar olmamalıyız ama öyleyiz. Hasta olurum, zamanım yok, daha vakit var diyerek koskoca 6 ay spor yapmayacağız.

Merak etme, küçük bilgiler hayat kurtarır. Spor yapmak zor geliyor olsa da gün içinde uygulayacağımız basit yöntemler mevcut.

1. Sıcak su ve limon ile güne başlayın

Evet. Yataktan kalkar kalkmaz yapacağımız ilk işlerden birisi suyu biraz ısıtıp içine de limon sıkmak. Bu sayede hem kış aylarında bünyemize C vitamini takviye ediyoruz hem de sıcak su ile birlikte metabolizmamızı güne hızlandırarak başlatıyoruz. Sıcak su bünyemize detoks konusunda bizlere yardımcı olacaktır. Vücut sıcaklığımızı yükseltip toksinlerin bünyemizden atılmasına yardımcı olur.

2. Kilo alırım diye öğünlerinizi aksatmayın aksine her öğüne gerekli özeni gösterin

Bunun sebebine gelecek olursak, vücudumuzu açlığa alıştırdığımızda, o da kendi savunma sistemini devreye sokuyor ve tasarruf modunda çalışmasını sürdürüyor. Yani vücudunuz sizin ona besin vermeyeceğinizi bildiği için metabolizmanızı otomatik olarak yavaşlatıyor. Bu da size kilo vermeyi bir yana bırakın daha da yavaş kilo vermenize ve halsiz düşmenize sebep oluyor. Her öğünü abartmadan yediğiniz sürece formunuzu koruma şansınız da o kadar artar.

3. Sebzelerden oluşan menülerinize ağırlık verin

Birden vejeteryan ya da vegan olun anlamına gelmiyor bu. Sadece et ve et ürünlerini olabildiğince az tüketin anlamına geliyor. Sağlıklı bir beslenme sebzesiz olmaz. Soğuk havalarda bünyenize iyi gelecek vitamin ve mineralleri bulunduran sebzeler size aynı zamanda direnç de verir. Kalorileri de düşük olduğundan dolayı rahatlıkla tüketebilirsiniz.

4. Spor yapmıyorsunuz diye yürümeyecek değilsiniz ya?

Her fırsatta yürüyün. Biliyorum bunu söylemek çok farazi kalabiliyor. İş yerine gitmeden önce en azından en yakındaki durak yerine bir sonraki durağa kadar yürüyün. Kaslarınızın tembelliğe alışmasını önleyin. Unutmayın! Hareketsizlik sizin en büyük düşmanınız. İnsan oturdukça yeme isteğinin önüne geçemez. Oturduğunuz zaman, zaman daha yavaş geçer. İşyerinde eğer oturarak çalışıyorsanız, yemek aralarını oturarak değil yürüyüş yaparak değerlendirin.

5. Yürüyen merdivenler sizin dostunuz değildir

Eğer iş yeriniz 17. katta ise çıkmak biraz zorlu olabilir ama en azından 4. kata kadar çıkabilirsiniz. Asansör kullanmak oldukça pratik olsa da zaten spor yapmıyor ve hareketsiz kalıyorsunuz. Hareketsizlik ve monotonluk sizin kilo almanıza neden oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Merdivenler sizin dostunuz. Yürüyen merdivenlerle vedalaşın, onlar sizin dostunuz değil. Bir günde adımlayacağınız 100 merdiven basamağı sağlığınıza çok iyi gelecek. Formunuzu korumayı bir kenara bırakın, merdivenler sayesinde kilo bile verebilirsiniz.

6. Yemeğinizi kendiniz yapın

Yemek yapanlar tarafından söylenen “Yemek yaparken doyuyorum” cümlesini çokça duymuşsunuzdur. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Fast food ürünleri lezzetli olsa da hepsi çok fazla kalori taşıyor. Onlara elveda diyin. Kızartmaları kendinize yasaklayın. Yemeklerinizi yapmak için öncesinde gidip alış-veriş yapın. Mümkünse ne yiyeceğinize bir gün öncesinde karar verin ve ardından her gün ufak da olsa alışveriş yapmayı unutmayın. Yemek yapma sürecinde bile kilo verebileceğinizi unutmayın.

7. Alkol tüketiminizi minimuma indirin hatta mümkünse içmeyin

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Alkolün 1 gramında 7 kalori vardır. Her akşam içeceğiniz bir kadeh şarap bile, 5 haftada size 500 gram yağ olarak geri dönebilir. Hele bira tüketiyorsanız yanında elbette bir şeyler de yiyeceksiniz. Ufak bir kaçamak size kilo olarak geri dönebilir bunu aklınızdan çıkarmayın. Vodka içecekseniz karışım yapacağınız farklı bir içecekte de bolca şeker olacak, unutmayın. Rakı zaten mezesiz gitmez. Siz formunuzu korumak istiyorsanız en iyisi bu zevklerinizden uzak durun.

8. Yemekleri yavaş yavaş tüketin

Bir insanın ortalama doygunluk süresine ulaşması için gereken süre 20 dakikadır. Hızlı yediğiniz zaman bünyeniz beyninize hemen tokluk hissini göndermez. Yedikçe yersiniz, yedikçe kilo alırsınız. Hızlı yemek yemeyi terkedin. Küçük lokmalarla, yavaş yavaş çiğneyerek hem yemeğin tadını çıkarın hem de beyninize açlık hissinin yok olduğuna dair sinyaller gönderin.

9. Spor yapın!

Biliyorum bu yazının sonuna kadar okuyan herkes kendisini spor yapmaya zamanı olmayan ya da üşengeç olarak tanımlıyor. Buna ben de dahil. Fakat spor yapmak sadece spor salonunda yapacağınız bir aktivite değil. Yürüyüş, bisiklete binmek, esnetme hareketleri yapmak, evin içinde yoğa yapmak, meditasyon yapmak… Bunların hiçbirisi zor şeyler değil. Kendimizi kandırmaktan vazgeçelim ve üşenmek için uydurduğumuz bahaneleri bir daha gözden geçirelim. Uzandığımız yerde bile ayaklarımızı havaya kaldırıp indirerek egzersiz yapabiliriz. Sporu sadece kilo vermek için değil sağlığımız için de ihmal etmemeliyiz.

Unutmayın, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”