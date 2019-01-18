Soğuk hava devam edecek

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, yarın sabah yine don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin,son tahminlerine göre, yarından itibaren bir haftalık sürede bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın sabah az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde don olayı yaşanacak.

Sonraki günler hava parçalı bulutlu olacak. Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.