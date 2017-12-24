Şoför Okulları Birliği’nde başkan Doğan Tilki

Şoför Okulları Birliği’nin genel kurulu yapıldı. Başkan Doğan Tilki oldu. TİLKİ: “Tüm şoför okullarının tek çatı altında toplanması için elimden gelen çabayı göstereceğim”

Şoför Okulları Birliği’nin başkanlığına Doğan Tilki seçildi.

Birliğin 6’ncı olağan genel kurulu dün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapıldı.

Şoför Okulları Birliği’nden verilen bilgiye göre, genel kurulda yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri seçildi.

Buna göre, Yönetim Kurulu üyeleri, Doğan Tilki, Sadık Zabitoğlu, Tayfun Bıkmaz, Salih Rebge, İlmiye Ufak Bender, Gökhan Karatay ve Kemal Kandaz’dan oluştu.

Yedek üyeliğe ise Turgay Baykent ve Ali Tutar seçildi.

Disiplin Kurulu üyeleri Neriman Tilki, Atınç Eratoğlu, Kaan Baykent ve Ulaş Alsancak olurken, Denetleme Kurulu üyeliğine Ferah Umut Ceylan, Uğur Tilki, Mustafa Alsancak ve Zalihe Eratoğlu getirildi.

Faaliyet ve mali raporların oy birliğiyle aklandığı genel kurulda üyelerin istifaları da divan başkanı tarafından okundu ve genel kurulda onaylandı.

Genel Kurulda yeni ve eski başkan da birer konuşma yaptı.

Şoför Okulları Birliği eski Başkanı Barış Tilki, çıkarları için uğraşan üç beş kişinin sektörün birlik ve beraberliğini bozduğunu savundu.

Tilki, “Bundan sonraki süreç sektör için zor. Bunların aşılması için tek ses olunması gerek” dedi.

Genel kurulla ilgili yargıya taşınan bir süreç olduğunu anımsatan Barış Tilki, bundan sonraki dönemde zamanını ve enerjisini işine ve ailesine ayıracağını söyledi.

Yeni Başkan Doğan Tilki ise konuşmasında, tüm şoför okullarının tek çatı altında toplanması için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.

Kişisel çıkarları için uğraşanlara asla prim vermeyeceklerini kaydeden Tilki, üyelerin huzur ve refahı için mücadele edileceğinin söyledi.

AB müktesebatlarında bu alanla ilgili birçok eksik ve hata gördüğünü de belirten Doğan Tilki, bunların düzenlenmesi ve değiştirilmesi için yeni dönemde ilgili bakanla uyum içinde çalışmaya gayret edeceklerini dile getirdi.