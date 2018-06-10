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Skuridis, Kozanköy’e dönmekte kararlı

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Kıbrıslı Rum Nikolas Skuridis, Kozanköy’de kendisine iade edilen taşınmaz malına dönmekte kararlı olduğunu ve burada inşa ettiği evin tamamlanması için izinlerin verilmesini beklediğini açıkladı

Skuridis, Kozanköy’e dönmekte kararlı
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 Kıbrıslı Rum Nikolas Skuridis, “Larnaka tis Lapithu” (Kozanköy)'de kendisine iade edilen taşınmaz malına dönmekte kararlı olduğunu, burada inşa ettiği evin tamamlanması için izinlerin verilmesini beklediğini açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, TMK tarafından kendisine iade edilen taşınmazına yerleşme girişimiyle gündemdeki yerini koruyan Kıbrıslı Rum Nikolas Skuridis’in, bu amacından vazgeçmediğini, doğduğu topraklarda ölmek istediğini yazdılar.
Skuridis açıklamasında, gerekli izinlerin alınması için Kıbrıslı Türk bir inşaatçıya ön ödeme yaptığını ve inşaatın başlamasının ardından bir kişi tarafından “havayı ve manzarayı kestiği” gerekçesiyle şikayet üzerine inşaatın durduğunu öne sürdü.
Gazete, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un da Rum Haber Ajansı KİPE’ye konuya ilişkin açıklamada bulunduğunu ve gerekli tüm izinlerin alınması sonrasında Skuridis’in evinin inşaatının devam edeceğini söylediğini yazdı.
Haber göre Namsoy, Skuridis’in evinin inşaatının tepkilerden ötürü değil gerekli izinlerin alınmamış olmasından dolayı durduğunu vurguladı.

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