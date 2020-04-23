Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler kendi beldesindeki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Değirmenlik Belediyesi-Beldesi’ ne bağlı Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler;

Bugün sizin bayramınız. Bugün bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan eden yüce Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği değeri ve yeni Türk Ulusu'nun geleceğinin, çocukların omuzlarında yükseleceğine işaret etmiştir.

Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü bu yıl hep birlikte, güle oynaya, büyük bir coşkuyla kutlayamıyoruz. Bunun için elbette çok üzgünüz.

Sağlığımız için çok kritik olan bu süreci hep birlikte, anlayış, dayanışma içerisinde aşmak hepimizin isteği.

Sevgili çocuklar sizler bu ülkenin geleceğisiniz.

Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Dilekkaya İlkokulu ve bölge kreşleri tüm çocuklar ve öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, sağlıklı günler dilerim.”