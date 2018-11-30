“Sizden ilham alıyoruz”

Merit International Hotels & Resorts grubu çok yoğun ve başarılı bir yaz sezonu geride bıraktı. Her geçen sene başarılarına başarı katarak büyüyen Merit bu başarının mimarlarının çalışanlar olduğunun bilinciyle çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Merit’li yöneticiler, sektörde lider olmanın anahtarının mutlu personel olduğu vurgusu ve “Sizden İlham Alıyoruz” sloganıyla tüm Meritler’de eş zamanlı olarak başlattığı personel memnuniyet anketinin amacını, personeli dinleyerek onların fikirlerinden ilham almak, ve personel memnuniyetini bütün Merit International işletmelerinde en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtiyorlar.

Ankette, çalışanlara; görev ve sorumlulukları, çalışma ortamı, hangi sosyal hakların onlar için önemli olduğu ve kariyerlerini geliştirirken hangi becerileri edinmek istedikleri gibi sorular soruluyor.

19 Kasım’da başlayan ve 1 Aralık tarihinde tamamlanacak olan ankete, 3500 Merit çalışanının katılması bekleniyor.