Siyasi mizah krizi

Akademisyen Senih Çavuşoğlu, sosyal medyada paylaştığı bir mizahi görsel nedeniyle Başbakan Tatar tarafından polise şikayet edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi Senih Çavuşoğlu, Akademisyen Senih Çavuşoğlu, sosyal medyada paylaştığı bir görsel nedeniyle Başbakan Ersin Tatar tarafından polise şikayet edildi.

Bugüne kadar binlerce mizahi çalışma yapan Senih Çavuşoğlu, hayatında ilk kez polis karakoluna ifade vermeye çağırıldı.

Çavuşoğlu’nun “Patron çıldırdı” ismini verdiği görselinde beyaz kıyafet giymiş ve dilini dışarıya çıkarmış bir kişi görülüyor.

Önceki gün polis karakoluna giden Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Grafik ve mizah hayatımda ilk kez bir sosyal medya paylaşımım ciddi ciddi polise şikayet edildi. Bugün şikayet üzerine ifade için polise çağrıldım. Şikayetçi kraliçe değil, bir başka baş siyasetçi. Olayla ilgili gelişmeler hakkında sizleri kesinlikle bilgisiz bırakmayacağım. Şimdilik bu kadar çünkü Tanrılar Çıldırmış Olmalı filmini tekrar izlemek istiyorum. İyi akşamlar, herkes bu süreçte beden ve akıl sağlığına çok dikkat etsin lütfen.”

TATAR: ADAM BENİ DELİ İLAN ETTİ

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Havadis TV’de yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu’nu kendisinin polise şikayet ettiğini söyledi.

Senih Çavuşoğlu’na tepkisini dile getiren Tatar, “Adam beni tımarhanede bir deli ilan etti. Bir memleketin başbakanına… Evet, polise ben şikayet ettim. Onun beni deli ilan etme hakkı yoktur.” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu’nun “Patron çıldırdı” ismini verdiği görseli