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Siyasi intikam değil icraat peşinde olun

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Kamu-İş, TÜK’te bazı işçilerin geçici işçi statüsünden mevsimlik işçi statüsüne çekilmesi nedeniyle grev yaptı. Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, yetkililere “siyasi intikam değil icraat peşinde olma” çağrısı yaptı

Siyasi intikam değil icraat peşinde olun
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Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) dün 08.00 – 12.30 saatleri arasında Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde uyarı grevi yaptı.

Grev çerçevesinde Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Burada konuşan Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, grevin mevsimlik işçi statüsünden geçici işçi statüsüne geçirilen işçilerin, bu uygulamanın gayri yasal olduğu gerekçesiyle yeniden mevsimlik işçi statüsüne çekilmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini anlattı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren iyi niyet ziyaretleri gerçekleştirerek kurumdaki çalışma şartlarının kötü olduğunu yetkililere bildirdiklerini kaydeden Serdaroğlu, kendilerine olumlu yanıt verilse de şartların iyileştirilmediğini söyledi.

“ORTADA GAYRI YASAL BİR DURUM YOK”

Gelinen aşamada, işçilerin mevsimlik işçi statüsünden geçici işçi statüsüne geçirilmesinin gayri yasal olduğu gerekçesiyle işlemler yürütüldüğünü anlatan Serdaroğlu, sendika avukatına danıştıklarını ve ortada gayri yasal bir durum bulunmadığı yanıtı aldıklarını dile getirdi.

Serdaroğlu konuşmasında, işlemin gayri yasal olduğunu söyleyerek işlem başlatan müdürün, kendi makam odasında kapalı alanda sigara içme yasağına aykırı şekilde sigara içtiğini de öne sürdü.

Yetkililere “siyasi intikam değil icraat peşinde olma” çağrısı yapan Serdaroğlu, yetkilileri ülkenin patates ve un sıkıntısını çözmeye çağırdı.

Serdaroğlu hiçbir çalışanın işten durdurulmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

AŞÇIOĞULLARI: “KKTC SADECE MALİ BÜTÇE YASALARINA TABİ DEĞİL”

Kamu-İş avukatı Şefik Aşçıoğulları da konuşmasında, Maliye Bakanlığı 2018 Bütçe Yasası’nda devlete bağlı kurum kuruluşlarda Maliye Bakanlığı onayı olmadan personel istihdam edilemeyeceği maddesi uyarınca, mevsimlik çalışanların geçici personel statüsüne alınmasının gayri yasal olduğunun söylendiğine işaret ederek, KKTC’nin sadece Mali Bütçe yasalarına tabi olmadığını söyledi.

TÜK’ün kendi sermayesiyle kendi personelini ödediğini, kurum kendi personelini ödeyebileceğine inanmışsa, kendi yasası ve toplu iş sözleşmesi kurallarına göre kendi personeline her türlü intibak ve istihdam olanağı sağlayabileceğini dile getiren Aşçıoğulları, eğer sadece Bütçe yasasıyla tüm kurum ve kuruluşlar yönetilecekse Meclis’e ve Meclis’in yasa üretmesine gerek olmadığını söyledi.

Maliye Bakanlığı 2018 Bütçe Yasası’nda ülkedeki tüm personel istihdamlarında Maliye Bakanlığı onayına ihtiyaç olduğu söylendiğini belirten Aşçıoğlulları, bunun tüm kurum ve kuruluş yasaları ve toplu iş sözleşmesi kurallarını yok saymak demek olacağını, bunun kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

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