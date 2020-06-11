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“Siyasi inat ve seçim stratejileri uğruna işsiz bırakılmak isteniyoruz"

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“Siyasi inat ve seçim stratejileri uğruna işsiz bırakılmak isteniyoruz"

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler, kimseye tamah etmemek adına gidip ekmeğini güneyde kazanmayı seçen kişilerin “siyasi inat ve seçim stratejileri” uğruna işsiz bırakılmak istendiğini iddia etti.

İşbaşı yapmamaları halinde haziran ortasından sonra işlerini kaybedebileceklerinin hiç dikkate alınmadığından şikayet eden işçiler, 1 Temmuz’da kapıları sadece güneye değil, Türkiye’ye ve dolasıyla dünyanın her yerinden gelebilecek olan insanlara aynı anda açmaktan bahsedenlerin, bütün toplumu riske atmaktan korkup korkmadığını sordu.

İşçiler “Güney Emekçileri” adı altında basına gönderdikleri açıklamada, sınır kapıları açılmayarak sadece işçilerin değil, Kıbrıs’ın güneyinde veya kuzeyinde farklı sebeplerle mahsur kalan, ailelerinden uzak düşen, eğitimi ya da tedavisi aksayan yaşlı, genç ve hasta birçok Türk, Rum ve Maronitin de yok sayıldığını kaydetti.

Açıklamada, “Pile halkı için Bakanlar Kurulu kararı çıkartıp, bu insanların karantinasız kuzeye geçmelerinde bir sakınca görmediniz ki biz buna karşı değiliz. Benzer kararı, çalışanlar, öğrenciler, hastalar, Kuzeyde kalan Kıbrıslı Rumlar ve Maronitler için almadığınızda çifte standart uygulamış olmuyor musunuz” denildi.

Emekçiler ayrıca, sosyal medyada haklarında cahilce, ırkçı yorumlar yapıldığını belirterek, “Bizler ekmeğini onuruyla kazanıp ailelerini geçindirme derdinde olan insanlarız. Sırf güneyde çalışıyoruz diye kimsenin bize onur kırıcı teklif sunmaya, hakaret etmeye hakkı yok” açıklamasında bulundu.

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