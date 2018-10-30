Siyasetin acı kaybı

Kıbrıs Türk siyaseti, önemli bir değerini yitirdi. Ülkede sol hareketin önde gelen isimlerinden Sonay Adem, 61 yaşında hayata veda etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi eski milletvekillerinden, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından Sonay Adem dün sabah hayatını kaybetti.

61 yaşında ölen Adem, uzun yıllar CTP’de son olarak da TKP Yeni Güçler saflarında yer almıştı.

Sonay Adem, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Dün sabah tedavi gördüğü Gazimağusa Hastanesi’nde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Sonay Adem uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Adem için, bu sabah saat 09.30’da Cumhuriyet Meclis’i bahçesinde tören düzenlenecek. Adem, ardından Gazimağusa’da son yolculuğuna uğurlanacak.



SONAY ADEM

Sonay Adem, 1957 yılında Baf’ta doğdu. 1975 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrenimini yarım bırakarak Kıbrıs’a döndü.

İstanbul’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, politik nedenlerden ötürü öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ardından, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrenimini tamamlayarak İktisat bölümünden mezun oldu. İstanbul Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği’nde yöneticilik yaptı.

Kıbrıs’a döndükten sonra CTP’nin örgütlenmesinde önemli görevler yaptı. CTP’nin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılından itibaren Parti Meclisi üyeliği, 1984-2004 yılları arasında da 20 yıl süre ile Mağusa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Adem, 1993’te Erken Genel Seçimlerinde CTP’den milletvekili seçilerek meclise girdi.

6 Aralık 1998’de Genel Seçimlerinde de aynı partiden seçime girerek başarısını tekrarlayan Adem, 14 Aralık 2003 Genel Seçimleri’nde de Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Gazimağusa milletvekili seçilmeyi başardı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimleri’nde tekrar Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den milletvekili seçilen Adem, 28 Nisan 2005 tarihli CTP-BG- Demokrat Parti Koalisyon hükümetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

Sonay Adem, 2017’de CTP’den istifa ederek Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçlere katıldı.

Sonay Adem, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve üç çocuk babasıydı.



Adem için taziye mesajları



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski bakan ve milletvekillerinden Sonay Adem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Adem’e tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Adem’in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eski bakan ve milletvekillerimizden Sonay Adem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

İlke ve idealleri uğuruna yıllarca büyük fedakarlıklar göstererek, mücadele vermiş olan bu arkadaşımıza tanrıdan rahmet geride bıraktığı yaslı ailesine ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim.”

Başbakan Tufan Erhürman, eski Bakan ve milletvekili Sonay Adem’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Başbakan Erhürman, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında “Sonay Abimizi kaybettik. Acımız büyüktür. Hepimize sabır dilerim.”ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, eski milletvekili ve Bakan Sonay Adem’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Çok kez tartıştığımız, atıştığımız doğrudur Sonay abi ile, ama bu onun Kıbrıs Türk siyasetinde önemli bir isim olduğu gerçeğini değiştirmez. Vefatı bir kayıp olmuştur.”dedi.

Özersay, Sonay Adem’in ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da paylaşımında, “Kıbrıs Türk tarihinde bir büyük mücadele insanı ve sol hareketin önde gelen önderlerinden biri olarak geçen bu büyük insanı kaybetmenin acısı içindeyiz” dedi.

Sonay Adem’in ölümünün tüm halk için önemli bir kayıp olduğunu belirten Çakıcı, başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Twitter hesabından “çok değerli mücadele arkadaşımız, yoldaşımız Sonay Adem’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Onu asla unutmayacağız” paylaşımında bulundu.