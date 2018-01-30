Sivil Savunma’dan doğaya katkı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Bademliköy’de fidan dikme kampanyası düzenlendi





Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Bademliköy’de 2 bin 200 fidan dikti.

Orman zenginliğini artırmak, Kıbrıs Türk halkı içinde çevre bilincini daha üst seviyeye çıkarmak ve bu konuya dikkat çekmek maksadıyla Bademliköy’de fidan dikme kampanyası düzenlendi.

Kadrolu personel ve bir kısım misafirin katıldığı fidan dikme etkinliğiyle 2017 yılında çıkan yangında tahrip olan yaklaşık 12 dönüm arazi, dikilen 2 bin 200 adet çam, servi, harnup ve zeytin fidanıyla yeniden ağaçlandırıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca her yıl gerçekleştirilen kampanyayla Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele bölgelerindeki toplam beş Sivil Savunma ormanı büyütülerek geliştiriliyor veya Orman Dairesi işbirliğinde tahsis edilen arazilerde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.

