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Sivil Savunma’dan başarılı bir tatbikat daha

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Lapta Yavuzlar Lisesi'nde tatbikat gerçekleştiren Sivil Savunma ekibi, güven tazeledi

Sivil Savunma’dan başarılı bir tatbikat daha
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 24 Ekim 2019 tarihinde İskele Bölgesinde gerçekleştirilecek olan “Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019” öncesinde, bölgesel tatbikatlar icra edilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda olağan üstü durumlara hazırlık amacıyla, Girne Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Lapta Yavuzlar Lisesi'nde, tatbikat icra edildi.

Tatbikatlarda, İlçe Kriz Yönetim Merkezi ile bölge/semt amirlik karargâh çalışmaları, deprem, yangın, trafik kazaları, binalarda mahsur kalanların tahliye edilmesi senaryoları uygulandı.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bir kez daha güven tazeledi.

 

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