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Sivil Savunma personeline “Doğada Arama Kurtarma Eğitimi”

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Sivil Savunma personeline “Doğada Arama Kurtarma Eğitimi”
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeline, doğada yapacakları veya karşılaşacakları her türlü kurtarma operasyonuna müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, “Doğada Arama Kurtarma Eğitimi” verildi.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösteren, Afet ve Acil Durum Eğitim Dairesi Başkanlığının üç eğitmeni tarafından, 27-31 Mayıs tarihleri arasında verilen eğitime, toplam 30 personel katıldı.  
Söz konusu eğitim, Afet ve Acil Durum Eğitim Dairesi Başkanlığı eğitmenlerinden Ahmet Daştemir, Mehmet Ersoy ve Nurettin Kale tarafından verildi.
Eğitimlerin ardından katılan personele sertifika verildi. 

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