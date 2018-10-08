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Sivil Savunma ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında işbirliği protokolü

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Sivil Savunma ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında işbirliği protokolü
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında, olağanüstü durum, savaş ile afet ve acil durumlarda iki taraf arasında işbirliğini geliştirmek, birbirlerine kurumsal destek sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda işbirliklerini geliştirerek müşterek organizasyonlar gerçekleştirmek maksadıyla, işbirliği protokolü imzalandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, işbirliği protokolü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cenk Musaoğulları arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

Bu protokol ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında uzun yıllardır mevcut olan kurumsal işbirliği alanlarının geliştirilmesi, tarafların ihtiyaçlarının belirlenerek planlanması, personelin karşılıklı diyaloglarının gelişimi ve bilgi paylaşımının sağlanması amaçlanıyor.

Tarafların her yıl Ekim ayında bir sonraki yılın planlı faaliyetleri hakkında birbirlerini bilgilendirmesi ve müşterek faaliyetlerin planlanması ve ortak iletişim ağı tesisi, bilgi, malzeme, araç ve gereç paylaşımını da öngören protokol ayrıca, ulusal ve uluslararası insani yardım faaliyetleri ile kültürel mirasın afet ve acil durum hallerine karşı korunması hususunda tarafların birbirine destek sağlaması öngörülüyor.

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