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Sivil Savunma güven tazeledi

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Sivil Savunma’nın düzenlediği bölgesel tatbikatlar başarıyla icra edildi

Sivil Savunma güven tazeledi
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı 24 Ekim 2019 tarihinde İskele Bölgesinde gerçekleştirilecek olan “Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı 2019” öncesi, bölgesel tatbikatlar icra etti.


Bölge müdürlükleri sorumluluk sahalarında, Afet Acil Durumlara Müdahale Tatbikatı çerçevesinde, olağan üstü durumlara hazırlık amacıyla, Güzelyurt Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Güzelyurt Merkez, Kurtuluş Lisesi, Yayla ve Aydınköy'de icra edildi.

Tatbikatlarda, İlçe Kriz Yönetim Merkezi ile bölge/semt amirlik karargâh çalışmaları, deprem, yangın, trafik kazaları, binalarda mahsur kalanların tahliye edilmesi senaryoları uygulandı.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bir kez daha güven tazeledi.

 

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