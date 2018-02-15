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"Sivil savunma gurur kaynağımız"

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"Sivil savunma gurur kaynağımız"
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi’yi kabul etti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olarak geçmiş dönemde de bakanlıkla karışıklı işbirliklerinin olduğunu, bundan böyle de çalışmaların devamı için hazır olduklarını söyledi. 
KKTC’nin refahı için doğal afet gibi istenmeyen durumlara karşı hazır olmak durumunda olduklarını belirten Çelebi, geçen sene yaptıkları tatbikatta hazırlıklı olduklarının gösterildiğini anımsattı. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, Sivil Savunma Teşkilatı’nın çok başarılı işlere imza attığını, her daim kendini geliştiren, her duruma karşı hazırlıklı, modern ekipmanlara sahip bir kurumun varlığının ülke için gurur vesilesi olduğunu vurguladı. 
Sivil Savunma Teşkilatı’nın başarılı çalışmalarını göreve gelmeden öncede takip ettiğini söyleyen Bakan Atakan, birlikte çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. 

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