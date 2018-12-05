Sivil Savunma ekiplerinden 23 olaya müdahale

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı halktan gelen ihbarlar üzerine ada genelinde 5 kurtarma aracı, 1 tanker ve 25 kişiden oluşan Sivil Savunma Acil Müdahale ekiplerinin sel baskınından etkilenen 23 olaya müdahale ettiğini açıkladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı salı günü başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan su baskınları ve toprak kaymalarına yaptığı müdahaleleri açıkladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, halktan gelen ihbarlar üzerine ada genelinde 5 kurtarma aracı, 1 tanker ve 25 kişiden oluşan Sivil Savunma Acil Müdahale ekiplerinin sel baskınından etkilenen 23 olaya müdahale ettiği kaydedildi.

Şiddetli yağışların şehir merkezlerinde de etkili olduğu belirtilen açıklamada, Sivil Savunma Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt Bölge Müdürlüğü acil müdahale ekiplerinin de kendi bölgelerindeki su baskınlarına müdahale ederek, gün boyunca yaptıkları çalışmalarla, su baskınlarının neden olduğu tıkalı menfezleri açtığı ve bina bodrumlarında biriken suları tahliye ettiği ifade edildi.

Açıklamada, gök gürültüsü ve sağanağın yer yer etkili olabileceği kaydedilerek vatandaşların tedbirli olması ve gerekli tedbirleri almasının büyük önem arz ettiği belirtildi.