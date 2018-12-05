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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sivil Savunma ekiplerinden 23 olaya müdahale

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı halktan gelen ihbarlar üzerine ada genelinde 5 kurtarma aracı, 1 tanker ve 25 kişiden oluşan Sivil Savunma Acil Müdahale ekiplerinin sel baskınından etkilenen 23 olaya müdahale ettiğini açıkladı

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Sivil Savunma ekiplerinden 23 olaya müdahale
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı salı günü başlayan aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yaşanan su baskınları ve toprak kaymalarına yaptığı müdahaleleri açıkladı.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, halktan gelen ihbarlar üzerine ada genelinde 5 kurtarma aracı, 1 tanker ve 25 kişiden oluşan Sivil Savunma Acil Müdahale ekiplerinin sel baskınından etkilenen 23 olaya müdahale ettiği kaydedildi. 
Şiddetli yağışların şehir merkezlerinde de etkili olduğu belirtilen açıklamada, Sivil Savunma Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt Bölge Müdürlüğü acil müdahale ekiplerinin de kendi bölgelerindeki su baskınlarına müdahale ederek, gün boyunca yaptıkları çalışmalarla, su baskınlarının neden olduğu tıkalı menfezleri açtığı ve bina bodrumlarında biriken suları tahliye ettiği ifade edildi. 
Açıklamada, gök gürültüsü ve sağanağın yer yer etkili olabileceği kaydedilerek vatandaşların tedbirli olması ve gerekli tedbirleri almasının büyük önem arz ettiği belirtildi.

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