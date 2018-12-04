Sivil Savunma ekibi köpeği boğulmaktan kurtardı

Sivil Savunma ekipleri dün geceden beridir çalışmalarını canla başla sürüdürürken, bugün sabah saatlerinde aldıkları köpek sular altında kaldı ihbarı sonucu olay yerine giderek köpeği kurtardı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde dün gece başlayan aşırı yağışlardan dolayı çok sayıda ihbar telefonu aldıkları bildirildi. Sabaha karşı Marmara bölgesinden ALO 101 e gelen ihbarda bir köpeğin kulübede sular altında kaldığı bilgisi ulaştığı bildirilerek, Lefkoşa Bölge Müdürlüğü personeli tarafından olay yerine intikal edilerek SİLVER adında bir köpek kurtarıldığı belirtildi.