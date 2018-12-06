Sivil Savunma'dan Lefkoşa Sanayi Bölgesinde 'acil boşaltın' çağrısı

Olası sel felaketine karşı Lefkoşa'da Sanayi bölgesi boşaltılıyor ve iş yerlerinin kapatılıp herkesin evine gitmesi çağrısı yapıldığı bildirildi.
Lefkoşa Sanayi bölgesinden bize ulaşan işyeri çalışanları Sivil Savunma ekiplerinin anons yaptığını kaydettiler.
Alınan bilgilere göre Gönyeli Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle yaşanacak sel felaketine karşı Lefkoşa'da Sanayi bölgesi boşaltılıyor ve iş yerlerinin kapatılıp herkesin evine gitmesi çağrısı yapılıyor.
Olası sel felaketine karşı Sivil Savunma Ekiplerinin tedbir amaçlı çağrı yaptığı öğrenildi.