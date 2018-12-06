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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Sivil Savunma'dan Lefkoşa Sanayi Bölgesinde 'acil boşaltın' çağrısı

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Sivil Savunma'dan Lefkoşa Sanayi Bölgesinde 'acil boşaltın' çağrısı
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Olası sel felaketine karşı Lefkoşa'da Sanayi bölgesi boşaltılıyor ve iş yerlerinin kapatılıp herkesin evine gitmesi çağrısı yapıldığı bildirildi.

Lefkoşa Sanayi bölgesinden bize ulaşan işyeri çalışanları Sivil Savunma ekiplerinin anons yaptığını kaydettiler.

Alınan bilgilere göre Gönyeli Barajı'nın kapaklarının açılması nedeniyle yaşanacak sel felaketine karşı Lefkoşa'da Sanayi bölgesi boşaltılıyor ve iş yerlerinin kapatılıp herkesin evine gitmesi çağrısı yapılıyor.

Olası sel felaketine karşı Sivil Savunma Ekiplerinin tedbir amaçlı çağrı yaptığı öğrenildi.

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