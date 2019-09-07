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SİT alanına inşaat atıkları bırakıldı

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Esentepe sakinleri, Baştaşlar inşaat şirketinin inşaat atıklarını sahile sorumsuzca boşalttığını iddia etti ve yaratılan bu çevre kirliliğine tepki gösterdi

SİT alanına inşaat atıkları bırakıldı
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 Esentepe’de SİT alanı olduğu belirtilen bölgeye inşaat atıkları bırakıldığı tespit edildi.

Esentepe sakinleri, Baştaşlar inşaat şirketinin inşaat atıklarını sahile sorumsuzca boşaltıp attığını iddia etti ve yaratılan bu çevre kirliliğine tepki gösterdi.

İnşaat alanının hemen altında bulunan şapelin de yıkılmasından korkan bölge halkı, Eski Eserler ve Çevre Dairesi’nin bu konuya müdahale etmesini talep etti.

Bölgede inşaat kazısı yapılan yerlerde eski eser kalıntılarının çıktığını söyleyen bölge sakinleri, bu konuda da duyarlılık gösterilmesini istedi.

Baştaşlar inşaat şirketi sahibi Ahmet Baştaş’ların Maliye Eski Bakanı Serdar Denktaş’la Hazreti Ömer Türbesi yanındaki sahil kenarındaki araziden dolayı bazı menfaat ilişkileri olduğunu söyleyen çevre sakinleri, Esentepe’deki sahil kenarının da özel şirkete verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bölge halkı, tarihi eserlerin tahrip edilmemesi konusunda yetkililerin bölgede göz açtırmamasını istedi.

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