"Sis" in gala gecesi yarın akşam

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre,“Düşişleri Film ve Reklam Ajansı”nın profesyonel çekimler sonucunda hazırladığı “Sis” dizisinin ilk bölümünün Gala Gecesi yarın akşam yapılacak.
Gala, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da gerçekleştirilecek.
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