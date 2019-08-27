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"Sis" in gala gecesi yarın akşam

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Uyuşturucu konusunda farkındalığı yükselmek amacıyla hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın ilk web dizisi “Sis”in ilk bölümü tamamlandı.

"Sis" in gala gecesi yarın akşam
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Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre,“Düşişleri Film ve Reklam Ajansı”nın profesyonel çekimler sonucunda hazırladığı “Sis” dizisinin ilk bölümünün Gala Gecesi yarın akşam yapılacak. 
Gala, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da gerçekleştirilecek. 

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