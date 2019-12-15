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Şırınga çikolatalar toplatılıyor

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Şırınga çikolatalar toplatılıyor

İskele Belediyesi, Türkiye’de iki çocuğun ölümüne neden olan ve “Şırınga Çikolata” olarak adlandırılan ürünün, ülke genelinde olduğu gibi İskele ve köylerinde de toplatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Çok İvedi” şeklinde diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi’ne de gönderilen, Müsteşar Mustafa Akçaba imzası taşıyan uyarı yazısı üzerine İskele Belediyesi Zabıta Birimi denetime çıktı. Zabıta Birimi, tespit ettiği şırınga tipi çikolatalara el koydu.

ALO ZABITAYA “ŞIRINGA ÇİKOLATA” İHBARI YAPILABİLECEK

İskele Belediyesi Zabıta Birimi Amirliği yaptığı uyarıda, söz konusu çikolatanın herhangi bir yerde görülmesi durumunda hemen kendilerini 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşmalarını istedi.

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