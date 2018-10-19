Şirinevler’de kemik kalıntısı çıktı

Kayıp arama çalışmalarında Şirinevler’de bir kişiye ait kemik kalıntısı bulundu



Kayıp arama çalışmalarında Şirinevler’de bir kişiye ait kemik kalıntısına ulaşıldı.

Şirinevler’de devam eden kayıp arama çalışmalarında 1 kişiye ait kemik kalıntısına ulaşıldı. Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, gömü yerinden çıkarılması, kimlik tespiti ve kalıntılarının iadesi çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi, kazı çalışmalarında yaşanan gelişmeleri açıkladı.

Kayıp Şahıslar Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, dünkü kazı çalışmalarında Şirinevler’de kemik kalıntısı bulunduğunu, kaydetti.