banner411
banner69
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler
6 0
Mülteciler için yardım yağdı
Mülteciler için yardım yağdı
6 0
 
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
Masa Tenisi salonu ilaçlandı
23 0
Bu krizden nasıl çıkılacak?
Bu krizden nasıl çıkılacak?
26 0
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
İngiltere'den gelen öğrenciler karantina alındı
143 0
Motor sporlarına ilgi artırıyor
Motor sporlarına ilgi artırıyor
26 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı
39 0
banner374

"Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar"

banner27

"Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar"

İskele’deki mülteci 70 çocuğu muayeneye giden Dr. Ayten Beyar Kara, gördüğü manzarayı anlattı: “İçler acısı.. Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar... O kadar korkak, o kadar ürkekler ki...” Mağusa Devlet Hastanesi ve Mağusa Yaşam Hastanesi Çocuk Doktoru Ayten Beyar Kara, dün sabah İskele’deki mülteci 70 çocuğu muayeneye gitti ve oradaki duygularını dün akşam sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Kara, “İçler acısı.. Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar” sözleriyle o anları anlattı.

Dr. Ayten Beyar Kara’nın paylaşımı şöyle:

“Sabah saat 9’da İskele’deki mülteci 70 çocuğu muayeneye gittim. Gözümün içine baktı bazıları, taa içine. Aynı dili konuşamadık ama bakışları ile anlatmak istediler belki de.. Yandı yüreğim o anlarda.. Bir an önce muayeneyi bitirip çıkmak istedim odadan.. Yüzleşemedim gerçeklerle.. İçler acısı.. Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar... O kadar korkak, o kadar ürkekler ki.. Muayene olurken bir tanesi bile ağlamadı.. Neden mi? Korkudan.... Bir tanesinin elinde çocuklarımızın ayaklarını sıcak tutsun diye giydirdiğimiz ayıcık şekilli terlikten.. Oyuncak niyetine tutuyor elinde sıkıca.. İşte o anda Nazım Hikmet'in şiiri geldi aklıma: Ürkek bir serçe gibi eğme başını. Kaldır başını ve dimdik dur. Bu senin değil, 'dünyanın' ayıbı. Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk....”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.