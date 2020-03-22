İskele’deki mülteci 70 çocuğu muayeneye giden Dr. Ayten Beyar Kara, gördüğü manzarayı anlattı: “İçler acısı.. Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar... O kadar korkak, o kadar ürkekler ki...” Mağusa Devlet Hastanesi ve Mağusa Yaşam Hastanesi Çocuk Doktoru Ayten Beyar Kara, dün sabah İskele’deki mülteci 70 çocuğu muayeneye gitti ve oradaki duygularını dün akşam sosyal medya hesabından paylaştı. Dr. Kara, “İçler acısı.. Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar” sözleriyle o anları anlattı.

Dr. Ayten Beyar Kara’nın paylaşımı şöyle:

“Sabah saat 9’da İskele’deki mülteci 70 çocuğu muayeneye gittim. Gözümün içine baktı bazıları, taa içine. Aynı dili konuşamadık ama bakışları ile anlatmak istediler belki de.. Yandı yüreğim o anlarda.. Bir an önce muayeneyi bitirip çıkmak istedim odadan.. Yüzleşemedim gerçeklerle.. İçler acısı.. Sırılsıklam, soğuktan elleri, dudakları mos mor çocuklar... O kadar korkak, o kadar ürkekler ki.. Muayene olurken bir tanesi bile ağlamadı.. Neden mi? Korkudan.... Bir tanesinin elinde çocuklarımızın ayaklarını sıcak tutsun diye giydirdiğimiz ayıcık şekilli terlikten.. Oyuncak niyetine tutuyor elinde sıkıca.. İşte o anda Nazım Hikmet'in şiiri geldi aklıma: Ürkek bir serçe gibi eğme başını. Kaldır başını ve dimdik dur. Bu senin değil, 'dünyanın' ayıbı. Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk....”