Sir Stelios Haji-Ioannou 2 Toplumlu Teşvik Ödüllerinin 10.nu ilan etti

Stelios Yardım Vakfı, easyJetve easyailesi markalarının (www.easy.com), kurucusu Sir Stelios Haji-Ioannou, Kıbrıs’ta iki toplumlu işbirliğini güçlendirmek amacıyla verdiği ‘2018 Stelios İki Toplumlu Teşvik Ödüllerini’ ilan etti. Ödüller on yıldan beri aralıksız olarak veriliyor.

SirStelios’un adada iki toplum arasındaki sosyo ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla vermekte olduğu teşvik ödüllerinde bu yıl iki toplumlu 50 takıma 10 ar bin avro olarak toplamda 500 bin avro ödül belirlendi. Bu yılın ödülleriyle birlikte Stelios Vakfı 2009 yılından bu güne, ada barışına destek olmak amacıyla 3 milyon 260 bin avro tutarında ödül sağlamış olacak.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, tüm başvurularınsadece Stelios Yardımsever Vakfı’nın Facebook sayfasından kabul edileceği, başvuru sahiplerinin 3,150 üyesi olan ve iki toplum arasında direk ve kolay bir şekilde iletişim kurmayı sağlayan Stelios CyprusBi-CommunalAwards’ın Facebook grubuna üye olabilecekleri bildirildi.

Açıklamada 7 Eylül tarihine kadar başvuru kabul edileceği,başvuru için, Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasındaki iş, sanat, spor, sivil toplum ve her türden işbirliği yanında “özel hayattaki ortaklıklar” da olabileceği kaydedildi.

Ödül kazananlar Ekim 2018’de Lefkoşa’da yapılacak ödül töreninde ilan edilecek.Lha