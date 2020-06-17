Sınırların açılması konusunda endişe

Ercan Havaalanı’nın bugün itibarıyla Türkiye’den uçuşlara açılacak olması bağlamında, Rum Yönetimi’nin, Türkiye’de son 24 saat içerisinde yeni tip koronavirüs vakalarında yaşanan artıştan endişe duyduğu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da endişesini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdiği kaydedildi.

Politis gazetesinin haberine göre, Türkiye’nin KKTC’nin ülkeler listesinde A kategorisinde olması ve Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı uçuşların başlayacak olması, KKTC-Güney Kıbrıs sınır kapılarının açılması görüşmeleri arifesinde Rum Yönetimi’ni alarma geçirdi.

Haberde Rum Yönetimi’nin, bu meseleyle ilgili olası bütün ihtimalleri ve senaryoları incelemekte olduğu, virüsün KKTC’ye yeniden yayılmaması için KKTC’nin 1 Temmuz’dan sonra bu gelişleri bir şekilde denetlemesi gerektiğine inandığı kaydedildi.

RUM BAŞKANLIK SARAYI BAZI HAREKETLERDE BULUNABİLİR

Rum Başkanlık Sarayı’nın önümüzdeki günlerde bu konuda bazı hareketlerde bulunabileceği belirtilen haberde epidemiyolojik danışma grubu ile cuma günü saat 09.00’da planlanmış görüşmesi olduğuna dikkat çekildi.

Anastasiadis’in epidemiyolojik danışma grubunun kendisine ileteceklerini dinleyeceğini ve buna bağlı olarak meseleyi nasıl yöneteceğine dair nihai kararını alabileceğini belirten gazete bir yandan sınır kapılarının kapalı kalmaması, öte yandan da Rum Yönetimi’nin, geçişler sırasında yeterli denetim için gereken ön hazırlığı yapıp yapmadığının netleştirilmesi gerektiğini yazdı.

